Juventus, allenamento in gruppo per De Ligt e Alex Sandro

In attesa di ritrovare i nazionali ancora in giro per il mondo, Andrea Pirlo può comunque sorridere pensando al prossimo tour de force che attende la squadra alla ripresa tra campionato e Champions League, La Juve è tornata oggi ad allenarsi dopo due giorni di pausa in vista del match contro il Cagliari di sabato sera all'Allianz Stadium e la buona notizia per il tecnico bianconero è il recupero ormai quasi ultimato di Alex Sandro e De Ligt che hanno svolto l'intera seduta in gruppo.