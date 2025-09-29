Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Juventus, allenamento differenziato per Thuram e Bremer

29 Set 2025 - 15:00
Gleison Bremer © IPA

Gleison Bremer © IPA

Dopo il pareggio contro il Verona, mercoledì la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Villarreal nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Nella seduta odierna, allenamento differenziato per Bremer (che aveva accusato qualche problema in campionato) e Thuram (che aveva chiesto il cambio dopo un indolenzimento muscolare) mentre Conceiçao è tornato in gruppo dopo la mancata convocazione, a livello precauzionale, contro l'Atalanta. Igor Tudor dovrebbe comunque avere tutti e tre i giocatori per la sfida europea.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:12
Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

01:07
DICH DIMARCO ATTACCO A INZAGHI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 OK

Dimarco 'punge' Inzaghi: "Oggi sono in forma, prima sempre fuori dopo 60'..."

01:34
DICH DIMARCO SU FINALE CHAMPIONS PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Dimarco: "Dico l'ultima cosa sulla finale di Champions con il PSG"

01:36
DICH CHIVU SU FORMAZIONE PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Bisseck, Bonny e Sommer: uno è titolare con lo Slavia"

01:44
DICH CHIVU SU ESSERE DOMINANTI PRE SLAVIA PRAGA 29/09 ok

Chivu: "Slavia? Dobbiamo essere dominanti"

00:42
DICH CHIVU SU 22 TITOLARI O IO SCARSO PRE SLAVIA PRAGA 29/09 SRV

Chivu: "Ho 22 titolari, se non li usassi tutti sarei scarso"

01:14
Il riscatto del Sassuolo

Il riscatto del Sassuolo: Udinese ko

01:41
Juve, rinascita Cabal

Juve, il rinato Cabal salva Tudor

01:37
Inter, zampata Lautaro

Inter, la zampata di Lautaro è da record

02:03
Conte e il caso De Bruyne

Conte e il caso De Bruyne: "Ha sbagliato persona"

02:19
Allegri vola basso

Allegri vola basso:""Obiettivo Champions"

01:32
Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

02:49
Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

01:32
DICH ALLEGRI POST NAPOLI PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Allegri non cambia: "Grande partita, ma l'obiettivo è la Champions"

01:10
Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

01:12
Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

DICH TUDOR PRE ATALANTA 26/9 DICH

Tudor: "Partita molto difficile, siamo due squadre che giocano in Champions"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
15:50
Chelsea, Maresca: "Un privilegio affrontare Mourinho"
Gleison Bremer
15:00
Juventus, allenamento differenziato per Thuram e Bremer
14:35
Cagliari, Belotti ko: Pisacane studia le alternative
13:42
West Ham, ecco Espirito Santo: "Grande club, diamo qualcosa ai tifosi"
L'arbitro Kovacs
13:27
Champions: Kovacs arbitra Villarreal-Juve, Napoli-Sporting a Makkelie