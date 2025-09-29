Juventus, allenamento differenziato per Thuram e Bremer

Dopo il pareggio contro il Verona, mercoledì la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Villarreal nella seconda giornata della League Phase di Champions League. Nella seduta odierna, allenamento differenziato per Bremer (che aveva accusato qualche problema in campionato) e Thuram (che aveva chiesto il cambio dopo un indolenzimento muscolare) mentre Conceiçao è tornato in gruppo dopo la mancata convocazione, a livello precauzionale, contro l'Atalanta. Igor Tudor dovrebbe comunque avere tutti e tre i giocatori per la sfida europea.