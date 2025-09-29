Cagliari, Belotti ko: Pisacane studia le alternative

L'infortunio di Belotti è più grave del previsto. Il Cagliari e i suoi tifosi sono quasi increduli: avevano puntato su di lui per il ruolo di nuovo bomber. E avevano iniziato a volergli bene perché in due partite non solo era stato decisivo (gol propiziato con il Parma e doppietta con il Lecce), ma aveva anche corso tanto e combattuto come un leone.