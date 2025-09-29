Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

West Ham, ecco Espirito Santo: "Grande club, diamo qualcosa ai tifosi"

29 Set 2025 - 13:42
© IPA

© IPA

Nuno Espirito Santo, nuovo tecnico del West Ham, ha parlato così ai canali ufficiali del club dell'incarico ricevuto: "Ci sono aspettative, ma prima di tutte le aspettative, di tutti i risultati che io e il mio staff desideriamo raggiungere, dobbiamo creare una base di conoscenza, per avvicinarci alla squadra e ai tifosi. Da lì possiamo iniziare a costruire. Sto cercando di conoscere tutti i giocatori il prima possibile. Ora non è il momento di chiedere ai tifosi. Ora è il momento di dare loro qualcosa". L'ex tecnico del Nottingham Forest farà il suo debutto sulla panchina degli Hammers questa sera in trasferta contro l'Everton. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:14
DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

01:14
Il riscatto del Sassuolo

Il riscatto del Sassuolo: Udinese ko

01:41
Juve, rinascita Cabal

Juve, il rinato Cabal salva Tudor

01:37
Inter, zampata Lautaro

Inter, la zampata di Lautaro è da record

02:03
Conte e il caso De Bruyne

Conte e il caso De Bruyne: "Ha sbagliato persona"

02:19
Allegri vola basso

Allegri vola basso:""Obiettivo Champions"

01:32
Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

Allegri: "Gli obiettivi non cambiano"

02:49
Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

Di Lorenzo: "Meritavamo il pareggio"

01:32
DICH ALLEGRI POST NAPOLI PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Allegri non cambia: "Grande partita, ma l'obiettivo è la Champions"

01:10
Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

Lecce-Bologna 2-2: gli highlights

01:12
Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

Sassuolo-Udinese 3-1: gli highlights

00:14
Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

Conte: "De Bruyne? Ha scelto la persona sbagliata"

01:11
Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

Pisa-Fiorentina 0-0: gli highlights

04:05
Milan-Napoli 2-1: gli highlights

Milan-Napoli 2-1: gli highlights

01:16
Roma-Verona 2-0: gli highlights

Roma-Verona 2-0: gli highlights

00:14
DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

I più visti di Calcio

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

Atletico Madrid-Real Madrid 5-2: gli highlights

DICH MAROTTA LAUREA IN BICOCCA 26/9 DICH

Marotta: "Chivu è bravo e non è mai stato in discussione"

DICH CONTE POST MILAN PER SITO/INFINITY 28/9 DICH

Conte: "De Bruyne? Spero fosse nervoso per il risultato, altrimenti..."

DICH 3 ALLEGRI PRE NAPOLI 27/9 DICH

Milan, Allegri: "Leao è recuperato ed è a disposizione"

DICH CONTE PRE MILAN

Conte: "Favorite? Sono solo giochetti. Ci concentriamo sulla partita"

DICH TUDOR PRE ATALANTA 26/9 DICH

Tudor: "Partita molto difficile, siamo due squadre che giocano in Champions"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
13:42
West Ham, ecco Espirito Santo: "Grande club, diamo qualcosa ai tifosi"
L'arbitro Kovacs
13:27
Champions: Kovacs arbitra Villarreal-Juve, Napoli-Sporting a Makkelie
12:20
Da Matera l'idea del nuovo 'Stadio dei Sassi' per Euro 2032
11:19
Scontri Pisa-Fiorentina, Abodi: "I violenti rimangano fuori dallo stadio"
10:05
Brasile, altri guai per Neymar: non torna prima di novembre