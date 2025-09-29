West Ham, ecco Espirito Santo: "Grande club, diamo qualcosa ai tifosi"

Nuno Espirito Santo, nuovo tecnico del West Ham, ha parlato così ai canali ufficiali del club dell'incarico ricevuto: "Ci sono aspettative, ma prima di tutte le aspettative, di tutti i risultati che io e il mio staff desideriamo raggiungere, dobbiamo creare una base di conoscenza, per avvicinarci alla squadra e ai tifosi. Da lì possiamo iniziare a costruire. Sto cercando di conoscere tutti i giocatori il prima possibile. Ora non è il momento di chiedere ai tifosi. Ora è il momento di dare loro qualcosa". L'ex tecnico del Nottingham Forest farà il suo debutto sulla panchina degli Hammers questa sera in trasferta contro l'Everton.