Di Natale: "Juve non da scudetto. In attacco scelgo Vlahovic"

08 Ott 2025 - 17:30

Anche Antonio Di Natale ha commentato l'inizio del campionato, con tante squadre già in corsa per infiammare la corsa all'Europa e la lotta scudetto: "Mi piacciono Milan e Napoli, ma starei attento anche all'Inter di Chivu e alla Roma di Gasperini, due squadre che mi incuriosiscono molto. Juventus? Non la vedo pronta per lo scudetto, ma può andare in Champions League. Le critiche sono fisiologiche, se pareggi cinque partite di fila c'è qualcosa che non va". L'ex attaccante dell'Udinese e della nazionale si è soffermato in particolare sulle difficoltà offensive dei bianconeri: "David e Openda arrivano da altri campionati e hanno bisogno di tempo per adattarsi. Vlahovic è più pronto, gioca da anni in Italia e conosce il campionato. David o Vlahovic? In queto momento scelgo Vlahovic, è un attaccante che può fare la differenza".

19:25
Torino, Nkounkou: "Qui sono felice, il mio modello è Marcelo"
18:15
Sartori: "Questo sarà l'anno di Dallinga. Rowe? Deve lavorare sulla testa"
17:30
Di Natale: "Juve non da scudetto. In attacco scelgo Vlahovic"
17:23
Juve: Tudor dà 4 giorni liberi, la ripresa è lunedì
16:52
Casemiro svela: "Questo non è il mio vero nome, è sempre stato sbagliato"