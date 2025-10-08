Sartori: "Questo sarà l'anno di Dallinga. Rowe? Deve lavorare sulla testa"

Nell'edizione de La Repubblica, un'intervista a Giovanni Sartori in cui l'ex dirigente di Chievo Verona e Atalanta, dal 2022 al Bologna, ha parlato delle sue esperienze e della rosa a disposizione di Vincenzo Italiano: "Dallinga andrà giudicato alla fine di questa stagione. L’anno scorso il problema fisico lo ha condizionato. Questo è il suo vero anno. Gli do un piccolo consiglio: impari a usare molto di più il corpo, come fa Castro". Su Rowe, acquisto del mercato estivo: "Secondo me ha un grande potenziale fisico e tecnico, ora sta a lui calarsi nella realtà italiana e bolognese. Le qualità le ha, ma è la testa a fare la differenza e lui dovrà lavorare parecchio".