"Il mister mi chiede di essere sempre un po' più davanti, di fare queste corse con e senza palla. Kenan mi ha visto bene e sono andato davanti. Dopo ho visto Randal che ha fatto un gran gol". Parole di Khephren Thuram a Dazn dopo la vittoria della Juventus sul Monza. "Mi piace il modo di giocare dell'allenatore perché si deve sempre andare in avanti, correre con la palla, quando c'è spazio per andare in avanti mi piace molto questo modo di giocare".