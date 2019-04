JUVE, SZCZESNY: "GOL EVITABILE, MA BUONA GARA"

10/04/2019

"Il gol potevamo evitarlo, siamo usciti dall'intervallo senza la giusta tensione, peccato ma abbiamo fatto una buona prestazione, molto compatti dietro cercando di fare gol in ripartenza. Ora dobbiamo tornare a casa e cercare di vincere". Così Wojciech Szczesny, portiere della Juventus, commenta il pareggio contro l'Ajax in Champions. "Loro hanno qualità, giocano molto alti ma anche noi abbiamo dimostrato contro l'Atletico che in casa sappiamo vincere", aggiunge. Sulla prestazione di Rugani, Szczesny: "Sia Rugani che Bonucci hanno fatto una buona partita, ma non solo loro. Era importante restare sempre in partita, contro una squadra come l'Ajax il rischio più grande è scoprirsi dietro e invece siamo stati bravi noi a sfruttare le ripartenze. Siamo due squadre differenti e vediamo cosa farà la differenza nel ritorno".