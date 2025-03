Juve, speranza Conceicao: tenta recupero per Firenze

Alla Continassa proseguono gli allenamenti della Juventus e gli occhi sono puntati su Francisco Conceicao. Il portoghese infatti si era fermato prima di affrontare il Verona lo scorso 2 marzo per un problema muscolare, un'elongazione al bicipite femorale, e sta cercando di rientrare per la gara di Firenze fissata per domenica alle 18. Le sensazioni sono positive, Thiago Motta spera di riaverlo a disposizione dopo i forfait contro i gialloblu e l'Atalanta. Anche per Nicolò Savona è previsto un nuovo provino: il classe 2003 è fermo ai box dalla fine di febbraio e adesso punta a tornare a disposizione per affrontare i viola. Più lungo, invece, si prospetta il percorso di Douglas Luiz, per il quale se ne riparlerà dopo la sosta.