Non c'erano più dubbi e ora è arrivata la conferma definitiva: Maurizio Sarri guiderà la Juventus per la prima volta in un partita ufficiale sabato al Franchi contro la Fiorentina. Il tecnico, assente nelle prime due giornate a causa della polmonite, parlerà domani alle 12.30 all'Allianz Stadium nella conferenza stampa della vigilia.