Sarri sorride: rivede Chiellini e lunedì avrà finalmente a disposizione anche Aaron Ramsey. Nella doppia seduta di sabato, l'ultima della settimana, per la Juventus che sta lavorando alla Continassa in vista della nuova stagione, la squadra ha affrontato al mattino un lavoro specifico divisa in reparti, mentre nel pomeriggio si è ricompattata per una sessione dedicata a esercizi di tecnica e tattica, conclusa dalla partitella. Al gruppo, come detto, si è unito anche Giorgio Chiellini, tornato dopo l'infortunio che gli ha fatto perdere la tournée in Asia. La squadra tornerà in campo lunedì dopo la domenica di riposo concessa da Sarri.