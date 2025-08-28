Caos United, Amorim: "Chiedo scusa ai tifosi"

Duecentotrenta milioni di euro spesi, e finora un punto in due partite di Premier League e la clamorosa eliminazione dalla Carabao Cup a opera di una squadra di quarta divisione inglese, il Grimsby, dopo 26 rigori e con l'errore decisivo di uno dei nuovi acquisti, Mbeumo. Caos al Manchester United, e il tecnico Amorim non può che "chiedere scusa ai tifosi". Lo ha detto nell'intervista dal campo, dopo la sconfitta, mentre i tifosi avversari cantavano 'domani ti esonerano'. "Dovrei dire qualcosa di intelligente, ma la verità è che non capisco. Ma sono l'allenatore, e spetta a me rimettere in piedi la situazione".