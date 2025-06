Juve Next Gen e Women rimangono a Biella: per il momento no al secondo stadio

Le squadre Next Gen e Women della Juventus continueranno a giocare allo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella. Francesco Gianello, Management Director del club bianconero, ha dichiarato: "Abbiamo ragionato sulla possibilità di un secondo stadio vicino a casa nostra, ma al momento non è nei programmi di realizzazione anche perché servirebbe un impianto idoneo a competizioni molto importanti come la Serie C per la Next Gen e la Champions League femminile per le donne: a Biella sono stati fatti gli aggiustamenti necessari".