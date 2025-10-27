Juve, Locatelli: "Rigore? Arbitro non richiamato dal Var"

"L'arbitro mi ha detto che il VAR non lo ha richiamato e non può inventarselo l'arbitro se non l'ha visto. Voglio però analizzare altro, non dobbiamo attaccarci agli episodi. Non va beneCosì Mauel Locatelli, capitano della Juventus, in conferenza stampa dice la sua sul contatto in area tra Gila e Conceicao. Locatelli, poi, sottolinea come "stiamo vivendo una situazione difficile e sarebbe ipocrita non ammetterlo. Dobbiamo trovare la chiave. Sicuramente i risultati non sono stati all'altezza di questo club. È sempre bello quando parlano bene di te, mai quando parlano male. Non è una cosa tattica, è più una cosa mentale. Siamo troppo frenetici, dobbiamo essere più lucidi e freddi. Andiamo in svantaggio subito, questo porta nervosismo e queste sono le cose da analizzare. Cerchiamo di preparare le partite al meglio, ora bisogna reagire", conclude.