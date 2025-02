Juve, lesione al bicipite femorale per Douglas Luiz

Ancora cattive notizie in casa Juventus. Dopo lo stop di Savona, arriva anche l'esito degli esami a Douglas Luiz, uscito malconcio dalla partita di domenica sera contro il Cagliari. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il brasiliano dovrebbe essere out almeno per 2/3 settimane. Di seguito il comunicato rilasciato dalla Juventus: "In seguito al fastidio muscolare accusato nel secondo tempo della sfida contro il Cagliari, questa mattina Douglas Luiz è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra".