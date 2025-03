Juve, l'ex De Winter: "Sempre bello tornare"

La partita di Tudor, ma non solo. Juventus-Genoa segnerà l'esordio sulla panchina bianconera del tecnico croato, ma è anche il match in cui Koni De Winter, difensore del Genoa, sfiderà il suo passato. Il centrale belga ha parlato così del suo trascorso a Torino ai microfoni di Dazn poco prima del calcio d'inizio: "Sono stato quattro anni qui, sono diventato uomo ed è sempre bello tornare". Poi un commento sul piano partita del Grifone: "Come in ogni partita metteremo in campo tutto quello che abbiamo per provare a vincere".