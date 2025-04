Ripresi gli allenamenti in casa Juventus. I bianconeri oggi sono scesi in campo per preparare la sfida fondamentale del prossimo weekend contro il Bologna: in campo però non si sono visti Dusan Vlahovic e Teun Koopmeiners, ancora alle prese con problemi fisici. Tudor infatti avrà anche un problema in attacco oltre che in difesa. Nel reparto offensivo, infatti, mancherà anche Yildiz che è stato espulso per condotta violenta contro il Monza.