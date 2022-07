Juve ko: a Pasadena il Real Madrid vince 2-0 con i gol di Benzema e Asensio

JUVENTUS-REAL MADRID 0-2

Per i bianconeri una traversa colpita su punizione da Bonucci

Il Real Madrid ha battuto la Juventus 2-0 nell'amichevole disputata questa notte in un gremitissimo Rose Bowl a Pasadena (Los Angeles), in California. A decidere l'incontro sono state le reti di Benzema e Asensio. Gli spagnoli erano riusciti ad andare a segno già al diciottesimo secondo, ma l'arbitro aveva annullato la rete per fuorigioco di Valverde. Al 19', pero', Benzema ha messo a segno il gol che ha sbloccato il risultato trasformando un rigore che si era procurato Vinicius Jr, atterrato in area da Danilo. Il raddoppio di Asensio è arrivato al 69', su imbeccata di Jesus Vallejo. I bianconeri di mister Allegri sono stati pericolosi in pochissime occasioni, compresa la traversa colpita nel primo tempo da Bonucci su punizione.

Arriva nella terza amichevole il primo ko della Juventus in questo precampionato. Dopo il successo con il Chivas e il 2-2 col Barcellona, i bianconeri perdono 2-0 contro il Real Madrid al Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles), in un match in cui i campioni d'Europa in carica dimostrano di essere già pronti per la Liga. Allegri parte quasi con la formazione tipo, schierando Perin in porta e il tridente Di Maria-Vlahovic-Kean in attacco, con Bonucci-Bremer in difesa. Valverde segna dopo pochi secondi, ma in fuorigioco, così il primo vero squillo arriva al 12', quando Bonucci colpisce l'incrocio dei pali su calcio di punizione procurato da Fagioli per fallo di Casemiro. Sette minuti dopo, però, a passare in vantaggio è il Real: Danilo stende in area Vinicius e causa il rigore per i blancos, puntualmente trasformato da Benzema che fa 1-0 al 19'. A inizio ripresa, Allegri lascia negli spogliatoi Di Maria inserendo Cuadrado, mentre Ancelotti cambia solo Rudiger per Militao. A tenere in vita i bianconeri è Perin, che trova due grandi parate su Carvajal e Benzema. Al 64' arriva invece la girandola di cambi, con Allegri che richiama in panchina Vlahovic, Fagioli e Bonucci per Ake, Rovella e Gatti. Il gol che chiude i giochi arriva cinque minuti dopo, ed è un capolavoro di Asensio, che prima chiude un triangolo di tacco con Hazard, poi raccoglie il cross al centro di Vallejo per siglare da pochi passi il 2-0, che manda in archivio il match. A risultato ormai sfumato, Allegri ne approfitta per stravolgere totalmente la formazione, inserendo Pinsoglio, Rugani e Pellegrini più altri giovani tra cui Soule e Da Graca, in gol contro il Chivas. Il match, però, non ha più nulla da dire: finisce 2-0 per il Real Madrid, primo ko per la Juventus.