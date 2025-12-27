Juve, Kalulu e Yildiz: "Vittoria importante, l'abbiamo cercata"

"Non è stato un gol bellissimo ma è molto importante. Fortuna? Non esiste la fortuna, ce la siamo cercata la vittoria". Così Pierre Kalulu, che ha firmato il primo gol della Juve a Pisa: "La classifica? Con questa vittoria siamo messi bene. Adesso dobbiamo solo andare a casa a riposare bene e goderci questa domenica tranquilla". "Questa vittoria è importante per noi, adesso abbiamo altre tre partite in cui dobbiamo vincere - ha detto Yildiz, autore del gol del 2-0 - Il Pisa è stato bravo a metterci in difficoltà nel primo tempo, ma le partite durano 90 minuti e poi nel secondo tempo siamo stati bravi a conquistare la vittoria. Sono molto contento per la squadra e anche per Kalulu che ha fatto una grande partita".