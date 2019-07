Tutto pronto a Nanchino per il primo derby d'Italia della stagione fra Inter e Juventus, valido per la ICC. All'Olympic Sports Center Stadium della metropoli cinese, nelle file nerazzurre Antonio Conte schiera il suo solito 3-5-2 con Handanovic in porta; in difesa D'Ambrosio, 6 De Vrij e Skriniar; a centrocampo Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi e Dalbert; in attacco Perisic ed Esposito. Partira' dalla panchina Barella, mentre Godin non e' stato convocato perche' appena rientrato. Nella Juve, Sarri schiera un 4-3-3 con Szczesny in porta; Cancelo, De Ligt, Bonucci e De Sciglio in difesa; Rabiot, Pjanic e Matuidi a centrocampo; Bernardeschi, Higuain e Cristiano Ronaldo in attacco.