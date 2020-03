Juve, il messaggio di Szczesny: "Italia più forte del virus"

"Mentre continuiamo a preoccuparci delle nostre famiglie e dei nostri cari, pregando che non vengano colpiti dal virus, continuiamo a chiederci come e perché sia successo. Domande a cui potremmo non trovare mai risposte. Ma ci interroghiamo anche sul futuro. In che modo ciò influirà sulla nostra società? Le cose torneranno alla normalità? E mi ha fatto pensare. Uno potrebbe considerarsi sfortunato di essere in Italia in questo momento, nel Paese più colpito dal virus. Ma non sono d'accordo. Mi sento fortunato qui perché so che questo è un Paese che batterà questo virus con l'unità e la passione per cui gli italiani sono famosi". Così in un messaggio su Instagram il portiere polacco della Juventus, Wojciech Szczesny, manda un messaggio di speranza. Nel post la foto del Tricolore ma anche quella della Mole Antonelliana passando anche per gli altri simboli dell'Italia.