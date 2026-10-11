Juve, i convocati per il Cagliari: rientra Cambiaso, out Neto

11 Ott 2026 - 11:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus è in partenza per Cagliari, dove questa sera alle 20.45 affronterà i sardi di Pisacane nel posticipo della sesta giornata di campionato. Il tecnico Luciano Spalletti ritrova Cambiaso, assente dalla gara contro il Parma dello scorso 29 agosto, e tra i convocati si rivede anche Cabal. Oltre ai lungodegenti Ekhator, Boga, Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara, non sarà a disposizione nemmeno il secondo portiere Neto, il quale deve scontare un turno di squalifica rimediato alla sua ultima apparizione in Brasile con il Botafogo.

Juventus, i convocati per Cagliari

 La lista dei convocati della Juventus per la sfida di Cagliari: Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Kolo Muani, Zhegrova, Douglas Luiz, Kalulu, Alajbegovic, Cambiaso, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Vicario, Lucumi, Woltemade, Sarr, Gonzalez, Cabal, Radu.

juventus
serie a
cagliari-juventus
andrea cambiaso
luciano spalletti
neto

Ultimi video

01:27
Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

01:28
DICH DIEGO CARLOS POST INTER DICH

Diego Carlos: "Abbiamo cercato il gol e questo è positivo"

02:09
DICH GILARDINO POST INTER DICH

Gilardino: "C'è amarezza, ma possiamo migliorare"

03:27
DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

00:43
MCH INFORTUNIO SVILAR X 3 MCH

Il momento dell'infortunio di Svilar in allenamento il 2 ottobre

01:18
DICH SPALLETTI SU CONDANNA A VINCERE DICH

Spalletti: "Juve condannata a vincere""

01:51
DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

01:12
MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

01:12
MCH CARDINALE SE NE VA DA MILANELLO CON CAPPELLINO TRUMPIANO 10/10 MCH

Cardinale sfoggia il cappellino Make Milan Great Again

00:26
DICH GATTUSO SU CLASSIFICA PER SITO 10/10 DICH

Gattuso e la classifica: "Penso solo al Monza, ma vogliamo continuare a stupire"

02:30
DICH GASPERINI VIGILIA COMO 10/10 DICH

Gasperini: "Svilar? Una brutta tegola, adesso tocca a Gollini"

01:10
DICH AMORIM SU SPINGERE SULL'ACCELERATORE 10/10 DICH

Milan, Amorim: "È il momento di spingere sull'acceleratore"

01:13
DICH GATTUSO SU SOSTA PER SITO 10/10 DICH

Lazio, Gattuso: "La squadra sta bene, avanti con umiltà"

00:56
DICH AMORIM SU DIFESA A 4 O A 3 PER SITO 10/10 DICH

"Milan, Amorim: "Difesa a 3 o 4? Qualcosa ho in mente per far giocare sempre meglio i miei"

01:01
DICH AMORIM SU GONçALO RAMOS PER SITO 10/10 DICH

Milan, Amorim: "Io penso alla squadra, non a come Ramos possa segnare più gol"

01:27
Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

Milan tra cambio modulo e visita di Cardinale

I più visti di Calcio

Endrick: Milan c'è il sì

Endrick-Milan, c'è il sì per rinnovare la tradizione verdeoro

DICH MKHITARYAN POST PARMA DICH

Mkhitaryan: "Siamo ambiziosi, in Champions vogliamo andare avanti"

Ala destra - Lionel Messi

Da un tovagliolo al... miliardo: Forbes fa i conti in tasca a Messi, quanto ha guadagnato in carriera?

MCH PROTESTA ULTRAS JUVE 10/10 MCH

Ultrà della Juve in protesta fuori dallo Stadium

DICH SPALLETTI PER SITO 10/10 DICH

Spalletti: "Kolo Muani deve essere libero di muoversi in campo"

Palladino verso la trasferta di Lecce: "Bisogna lavorare tanto, serve pazienza"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:58
Serie A, si ferma a 53 la striscia di gare senza 0-0: resta intatto il record di 77 anni fa
14:18
Champions League: nominati gli arbitri di Inter-Bruges e Villareal-Napoli
14:16
Infortunio a Fabbri, cambia l'arbitro durante Como-Roma
14:01
Roma nei guai a Como: espulso Malen, rosso diretto per l'attaccante
13:45
Vinicius espulso, svelato il referto dell'arbitro: ecco cosa rischia il brasiliano. E la polemica continua