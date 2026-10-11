Juve, i convocati per il Cagliari: rientra Cambiaso, out Neto

La Juventus è in partenza per Cagliari, dove questa sera alle 20.45 affronterà i sardi di Pisacane nel posticipo della sesta giornata di campionato. Il tecnico Luciano Spalletti ritrova Cambiaso, assente dalla gara contro il Parma dello scorso 29 agosto, e tra i convocati si rivede anche Cabal. Oltre ai lungodegenti Ekhator, Boga, Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara, non sarà a disposizione nemmeno il secondo portiere Neto, il quale deve scontare un turno di squalifica rimediato alla sua ultima apparizione in Brasile con il Botafogo.