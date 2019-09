Archiviata la partita contro la Fiorentina, per la Juventus è tempo di pensare soltanto alla Champions League e alla sfida con l'Atletico Madrid. Maurizio Sarri però deve fare i conti con alcuni giocatori infortunati: Douglas Costa è sicuramente indisponibile, Miralem Pjanic lo è al 99% e, secondo 'Tuttosport', anche Higuain è in dubbio per un problema muscolare. Il Pipita contro la Fiorentina ha subito un colpo alla coscia, dovrebbe trattarsi di una botta, ma sarà decisiva la giornata di oggi per capire le sensazioni dell'argentino. Se non ce la dovesse fare, al suo posto è pronto Paulo Dybala.