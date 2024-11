JUVE, CONVOCATI PER L'ASTON VILLA: OUT VLAHOVIC E MCKENNIE

Nella serata di domani, mercoledì 27 novembre 2024, la Juventus affronterà in trasferta l'Aston Villa in occasione della quinta giornata della League Phase della Champions League. Il match contro gli inglesi si giocherà al Villa Park di Birmingham, alle ore 21:00. Di seguito i giocatori a disposizione di Thiago Motta per questa gara, assenti dell'ultima ora Vlahovic e McKennie: Perin, Gatti, Locatelli, Danilo, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, Kalulu, Thuram, Fagioli, Weah, Pinsoglio, Cambiaso, Di Gregorio, Savona, Rouhi, Mbangula.