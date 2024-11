JUVE, CAMBIASO: "SIAMO PRONTI, ASTON VILLA GRANDE SQUADRA"

"Io sto bene, più partite gioco e meglio sto. Mi piace vedere il calcio inglese, non so se abbia qualcosa di più. È un campionato di livello altissimo, domani sarà una bellissima partita da giocare contro una squadra forte". Così l'esterno della Juventus Andrea Cambiaso nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League in casa dell'Aston Villa. "Con il Milan ho preso una botta all'inizio del secondo tempo, ma sto bene. Sono carico e pronto per giocare questa partita. Io sono disponibile e cerco di rendermi utile, se c'è la necessità posso giocare anche in porta", ha aggiunto. "Loro sono una grande squadra, domani sarà una partita tra due formazioni che vogliono giocare. Sarà una partita importante anche per il girone. Noi purtroppo abbiamo avuto un po' di infortuni, siamo questi e andiamo avanti positivi", ha dichiarato. "Con il Milan abbiamo fatto una ottima partita, fatto quello che dovevamo fare in campo aumentando la nostra alchimia. Dobbiamo continuare così e dare ancora di più", ha concluso Cambiaso.