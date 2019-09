"Di nuovo in campo con la maglia della Juventus? E' una grandissima soddisfazione per l'età che ho, per la carriera che sto portando avanti e per il fatto che soffermandosi a pensare capisco che si tratta di una vita veramente incredibile e di una carriera emozionante. Fisicamente sto molto bene, andiamo avanti". Lo ha detto il portiere della Juventus Gigi Buffon, pronto a tornare in campo dal 1' nel match di campionato con l'Hellas Verona. "Dualismo è una parola inappropriata, le cose sono chiare sin dall'inizio e io le ho accettate senza il minimo dubbio - ha aggiunto a proposito del rapporto con Szczesny - Mi faceva piacere tornare alla Juve e condividere con i miei compagni tante avventure. Questa è stata la spinta maggiore per cui sono tornato, accettando di buon grado questo ruolo".