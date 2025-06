Juve, Bremer: “Felice di essere tornato dopo tanta attesa”

È rientrato in gruppo Gleison Bremer, anche se per rivederlo in campo con la maglia della Juve bisognerà aspettare la prossima stagione: “Sono felice di tornare in gruppo dopo tanta attesa, sono passati otto mesi. Sto tornando ad allenarmi con i compagni - ha detto Bremer a Globo Esporte - mi alleno con loro e poi lavoro in maniera differenziata. Vivere questo ambiente però è importante per rientrare al meglio la prossima stagione. Ho dovuto cambiare le mie abitudini, non potevo concentrarmi solo l’infortunio. Ho scritto un libro come coautore, ho iniziato a suonare la chitarra. Tutto questo mi ha aiutato e mi ha tolto lo stress, sono riuscito a essere più sereno”. Novità in casa Juve, ma soprattutto novità per la nazionale brasiliana, con l’arrivo di Carlo Ancelotti come commissario tecnico che per Bremer è una notizia molto positiva: “Penso che avremo un vantaggio. Io adesso devo solo tornare in forma e dare il meglio per la Juventus. Abbiamo un allenatore italiano, uno dei migliori del mondo. Mi basta fare il mio lavoro, rientrare al meglio e la convocazione arriverà. Visto che tutti i precedenti commissari tecnici erano brasiliani, la loro priorità era la Premier League. Ora con un ct italiano ci sarà maggiore enfasi alla fase difensiva e guarderà sicuramente al campionato italiano con un’attenzione diversa. La Serie A prima non era vista bene come gli altri campionati. A Torino sono cresciuto molto, sia come atleta che come persona. Mi sono adattato alla cultura europea e alla tattica del calcio italiano. Sono diventato un vero professionista in Italia e questo mi ha aiutato moltissimo”.