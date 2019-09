"Nel primo tempo c'era tanta pressione e tanta corsa, noi eravamo lenti nel far girare la palla. Siamo andati meglio nel secondo tempo, siamo partiti forte e siamo andati sul 2-0. Poi abbiamo preso due gol su palle inattive. Peccato, abbiamo fatto una grande partita ma serve più attenzione su queste palle". Così il capitano della Juve Leonardo Bonucci commenta il pareggio contro l'Atletico Madrid. "E' successo contro il Napoli, mentre stasera ne abbiamo lasciati due. Dobbiamo fare più attenzione perché una squadra come la nostra non può concedere tutte queste occasioni", ha aggiunto. "Peccato per l'occasione di Ronaldo nel finale, ma l'insegnamento è che l'attenzione deve essere sempre alta", ha concluso.