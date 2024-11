Juve, assemblea degli azionisti approva il bilancio: -199 milioni. Scanavino: "In trattativa per un nuovo sponsor"

L'assemblea degli azionisti della Juventus, riunitasi in data odierna all'Allianz Stadium, ha approvato il bilancio bianconero chiuso al 30 giugno del 2024 con un rosso pari a 199,2 milioni di euro. Tra i tanti temi trattati anche quello relativo al nuovo sponsor "Siamo in trattativa con diversi brand" e la querelle relativa al contenzioso con Cristiano Ronaldo: il presidente della Vecchia Signora, Gianluca Ferrero ha spiegato il motivo del ricorso. Sempre Ferrero si è soffermato anche sul capitolo Superlega: "Abbiamo fatto due comunicati molto chiari per recedere. Ma non abbiamo ricevuto risposte. Presente per la prima volta anche Giorgio Chiellini, accolto da un lungo applauso: "Giorgio darà il suo contributo non solo per la Juventus, ma per tutto il sistema calcio su queste tematiche importanti".