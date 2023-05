Juve, Allegri: la conferenza alla vigilia del match col Siviglia LIVE

© Getty Images

Il gol di Gatti all'ultimo secondo utile ha alleggerito un poco il carico della Juve. La strada resta però in salita, il pari dell'andata fa sì che in Andalusia alla Juve serva una vittoria per potersi giocare l'epilogo dell'Europa League. Il Siviglia, specialista di coppa, è avversario complicato, l'atmosfera sarà infuocata, altissimo il coefficiente di difficoltà. Ingredienti che non devono certo spaventare i bianconeri. Segui qui la conferenza della vigilia di Max Allegri.