Calcio

Juve, allarme Bremer: il brasiliano si fa male e chiede il cambio, Tudor in ansia

27 Set 2025 - 19:50
© Getty Images

© Getty Images

Dopo il falso allarme dei giorni scorsi stavolta l'allarme in casa Juventus è reale. Gleison Bremer è stato costretto a chiedere la sostituzione nel finale di Juventus-Atalanta per un problema fisico e al 76' è uscito lasciando il posto a Cabal (che poco dopo ha trovato il gol del pari). Le condizioni del brasiliano verranno valutate nelle prossime ore e Tudor incrocia le dita perché nelle prime gare stagionali Bremer ha già dimostrato di essere indispensabile per la difesa bianconera. 

