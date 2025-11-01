Logo SportMediaset

Calcio

Juric: "Oggi prima prestazione negativa della mia Atalanta"

01 Nov 2025 - 17:23
Ivan Juric (Atalanta) – 2 milioni di euro © Getty Images

"Una prestazione sbagliata, sia sotto l'aspetto del ritmo che tecnico". Così l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric commenta a Dazn la sconfitta contro l'Udinese in campionato. "Fino a ora ero contento per le prestazioni, in alcune partite meritavamo di più come contro il Milan, mentre oggi siamo stati sempre sotto. Per la prima volta la prestazione è stata negativa", ha aggiunto il tecnico croato.

"Oggi abbiamo anche cambiato cinque giocatori rispetto alla gara con il Milan, che secondo me dovevano fare di più e giocare con un altro ritmo. Una prestazione negativa, lo accetto ma spero non si ripeta", ha detto Juric.

"Il livello rispetto alle partite precedenti si è abbassato tanto e questo non deve succedere. Siamo l'Atalanta e ti devi abituare a cambiare", ha concluso.

