Juric: "Oggi prima prestazione negativa della mia Atalanta"

"Una prestazione sbagliata, sia sotto l'aspetto del ritmo che tecnico". Così l'allenatore dell'Atalanta Ivan Juric commenta a Dazn la sconfitta contro l'Udinese in campionato. "Fino a ora ero contento per le prestazioni, in alcune partite meritavamo di più come contro il Milan, mentre oggi siamo stati sempre sotto. Per la prima volta la prestazione è stata negativa", ha aggiunto il tecnico croato.