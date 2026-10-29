Juan Jesus non ci sta, l'attacco dopo il fallo di Carlos Augusto: "Se il VAR non corregge, il calcio pulito resta solo uno slogan"

Polemiche a parte, Jesus ha blandito la performance di squadra, capace di tenere sotto scacco un avversario superiore: "Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più". Incoraggiamento da leader per il 35enne svincolato fino al termine del mercato, ma che ha già indossato la fascia da capitano dei veneti: "Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre."