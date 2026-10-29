Juan Jesus non ci sta, l'attacco dopo il fallo di Carlos Augusto: "Se il VAR non corregge, il calcio pulito resta solo uno slogan"
Juan Jesus contesta aspramente la decisione arbitrale determinante in Venezia-Inter. Il difensore attacca frontalmente il mancato fischio da cui è scaturito lo 0-1
Non c'è giornata che si rispetti senza strascichi e polemiche arbitrali. E dopo un weekend non proprio semplice in quanto a moviola, anche il turno infrasettimanale fa emergere discussioni a posteriori. Uno degli episodi in questione scaturisce dall'isola di Sant'Elena, dove ieri pomeriggio si è disputata Venezia-Inter. Per lunghi tratti la partita è stata bloccata, con i lagunari ripetutamente a un passo dal vantaggio. Al 80' minuto a passare in vantaggio, però, sono i ragazzi di Chivu. L'azione dello 0-1 sarebbe viziata da un fallo al suo principio.
Circostanza che ha mandato su tutte le furie Juan Jesus. Il centrale arancioneroverde ha attaccato frontalmente la classe arbitrale in un post sui suoi profili social. "Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato". "Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere" - stigmatizza l'ex nerazzurro - "il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan."
L'azione del vantaggio, conclusa in porta da una sfortunata deviazione di Moreno su palla insidiosa di Thuram, parte da un recupero a metà campo, dove Sohm si invola verso l'area avversaria ma viene fermato da Carlos Augusto. Sussistono dubbi sul contatto tra il jolly di Chivu e l'ex Fiorentina, su cui il direttore di gara Pairetto ha sorvolato.
Polemiche a parte, Jesus ha blandito la performance di squadra, capace di tenere sotto scacco un avversario superiore: "Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più". Incoraggiamento da leader per il 35enne svincolato fino al termine del mercato, ma che ha già indossato la fascia da capitano dei veneti: "Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre."