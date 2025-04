Joey Saputo premiato come Bologna Ambassador

"L'entusiasmo e i risultati straordinari ottenuti dal Bologna Fc 1909 con l'approdo in Champions League hanno contribuito in modo significativo a rafforzare l'immagine e l'attrattività della nostra città". Questa la motivazione del riconoscimento di Bologna Ambassador al presidente Joey Saputo. La cerimonia di premiazione si è svolta nella Cappella Farnese a Palazzo d'Accursio. Il premio, promosso dal Comune e da Bologna Convention Bureau, riconosce a professionisti e professioniste la capacità di portare in città eventi di rilievo che ne stimolino lo sviluppo scientifico, culturale ed economico, alimentando il prestigio e l'identità di Bologna nel mondo.