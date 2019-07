E' stato finora l'acquisto più

costoso del mercato. Per lui l'Atletico Madrid ha versato al

Benfica 126 milioni, più del costo della clausola (120 milioni),

così da poterla rateizzare in più bilanci e il diretto

interessato, il giovanissimo portoghese Joao Felix, sa di avere

una grande responsabilità sulle spalle. A cominciare da quella

di sostituire un mostro sacro come Antoine Griezmann: "Ho scelto

l'Atletico perché è un grande club e perche' e' bravo a formare i

giocatori - spiega il 19enne talento portoghese in un'intervista

ad 'AS' - E poi perché c'è il 'Cholo' Simeone che fa giocare

molto bene i suoi attaccanti, questo mi ha aiutato a prendere

quella decisione. Adesso devo pensare a crescere, a lavorare e a

dare il mio contributo per aiutare la squadra. Il mio primo

derby (7-3 al Real nell'ICC, ndr) è stato un sogno. Ho 19 anni,

ma questa è la mia professione e ci sono abituato. Non voglio

parlare di obiettivi. Voglio andare avanti piano piano, partita

per partita. Certo ho i miei sogni a' confessa - e la Champions

League è il mio sogno fin dall'infanzia e cercheremo di lottare

per questo. Sarebbe fantastico vincerla con l'Atletico. Così

come cercheremo di rendere la vita difficile a Barcellona e Real

in Liga".