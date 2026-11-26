Il quinto turno della fase campionato di Champions League 2026/27 ha ridisegnato gli orizzonti dell'Italia, che mantiene Como, Inter, Roma e Napoli (in rigoroso ordine di classifica) ancora pienamente in corsa per proseguire il cammino europeo, che sia attraverso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, stando nelle top 8, o attraverso i playoff, restando entro la 24.ma posizione.