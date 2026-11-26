Il quinto turno della fase campionato di Champions League 2026/27 ha ridisegnato gli orizzonti dell'Italia, che mantiene Como, Inter, Roma e Napoli (in rigoroso ordine di classifica) ancora pienamente in corsa per proseguire il cammino europeo, che sia attraverso la qualificazione diretta agli ottavi di finale, stando nelle top 8, o attraverso i playoff, restando entro la 24.ma posizione.
Quale sarà il destino delle nostre squadre? Le percentuali di passaggio della fase campionato ci dicono che:
- Il Como ha più del doppio delle possibilità dell'Inter di qualificarsi direttamente agli ottavi.
- L'Inter ha meno dell'1% di probabilità di essere eliminata.
- La Roma, pur essendo attualmente fuori dalle prime 24, ha quasi tre possibilità su quattro di passare.
- Il Napoli è l'unica italiana per cui l'eliminazione è più probabile della qualificazione.