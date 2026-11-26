"Devo dare atto ad Abodi e al governo che ha mantenuto la parola data dopo le elezioni del 22 giugno. Mi aveva garantito di recuperare l'1% della mutualità e il decreto è in questi giorni alla firma della Corte dei conti. Si restituisce quello che fu preso pochi giorni prima delle elezioni da destinare a favore del movimento di base e dei vivai. Devo ringraziare Abodi, è stato di parola. Non era una cosa scontata". Così il commissario della Figc, Giovanni Malagò, a margine di un evento al Salone d'onore del Coni.