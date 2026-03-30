Inter, Calhanoglu non si allena ma giocherà comunque Turchia-Kosovo

La stagione entra nelle fasi decisive: da dopo la sosta si decideranno le sorti di campionati e coppe per poi pensare a un'estate Mondiale. Oggi alcune nazionali, tra cui anche l'Italia, devono ancora staccare il pass per gli Usa. Una di queste è la Turchia di Hakan Calhanoglu che si giocherà i Mondiali nel match contro il Kosovo. Il centrocampista dell'Inter, capitano e numero 10 della sua nazionale, era uscito malconcio dalla prima sfida contro la Romania, toccandosi il polpaccio. Tanto da dover lavorare a parte nei giorni successivi alla partita. Tuttavia, la sua presenza nel match decisivo per la qualificazione non è in dubbio: Calha ci sarà. E da Milano, con l'intenso finale di stagione che attende i nerazzurri, fanno gli scongiuri affinché quel polpaccio che in stagione ha dato già tanti grattacapi al play turco possa non creare ulteriori problemi.