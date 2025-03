Italia U19, debutto domani nell'Elite Round contro Lettonia a Crotone

"Il girone eliminatorio non era così scontato, ma siamo stati bravi a trasformarci da gruppo in squadra - ha spiegato Bollini -. L'Under 19, a livello di calendario, è diventata quasi come le nazionali maggiori o le Under 21, con tantissimi impegni tra campionati, Coppa Italia e Youth League: il tempo per lavorare assieme si è ridotto e lo sappiamo, dobbiamo essere bravi noi a trasmettere a tutti il senso di indossare questa maglia, anche perché questo girone di Elite Round equivale per livello delle avversarie a una fase finale dell'Europeo. Quando è stato sorteggiato il girone mancava soltanto il Brasile, ma solo perché non è una squadra europea (scherza, ndr): questo deve darci ancora più carica per giocare da Italia".