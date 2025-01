Italia U19, Azzurri sconfitti in amichevole 1-0 da Spagna

"Siamo rammaricati - sottolinea il tecnico Alberto Bollini -, perché abbiamo subito gol al novantunesimo, quando la partita sembrava ormai incanalata verso il pareggio. Tralasciando il risultato, è stato un ottimo test per i ragazzi, che hanno veramente dato tutto. Nel primo tempo, complice anche la bravura dei nostri avversari, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma nella ripresa siamo stati decisamente più compatti e siamo andati vicini al vantaggio in diverse occasioni". La Furie Rosse saranno una delle avversarie degli Azzurrini nel Gruppo 5 della fase élite delle qualificazioni europee, in programma dal 19 al 25 marzo: "Mi piacerebbe arrivare all'appuntamento - aggiunge Bollini - con il gruppo al completo e nelle migliori condizioni fisiche, perché è un girone molto complicato, in cui sono sicuro che daremo tutto vendendo cara la pelle".