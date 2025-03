Italia U17 femminile, stage al Cpo di Tirrenia

Uno stage con vista sulle Isole Faroe: la Nazionale femminile Under 17 si ritroverà lunedì 31 marzo al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per un raduno in preparazione della fase finale dell'Europeo di categoria, conquistata solo un paio di settimane fa - con il successo nel proprio girone del Round 2 - e che si disputerà a partire dal 4 maggio nell'arcipelago scandinavo.