Italia U16, doppio test amichevole contro Germania a Coverciano

Prosegue il cammino stagionale della Nazionale Under 16, che sosterrà un doppio test amichevole di prestigio contro la Germania venerdì 21 (ore 15, diretta streaming su Vivo Azzurro TV) e lunedì 24 marzo (ore 11.30) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, dopo aver affrontato lo scorso mese il Belgio al Proximus Basecamp di Tubize (una vittoria per 1-0 e una sconfitta per 2-1), impianto che ospiterà il doppio confronto tra l'Under 18 azzurra e i pari età dei Diavoli Rossi negli stessi giorni. Entrambi i test match con i pari età tedeschi andranno in scena all'indomani delle sfide tra la Nazionale A del Ct Luciano Spalletti e la formazione di Julian Nagelsmann, valide per i quarti di finale della UEFA Nations League, in programma giovedì 20 marzo (ore 20.45) al 'Giuseppe Meazza' di Milano e domenica 23 marzo (ore 20.45) al 'Signal Iduna Park' di Dortmund.