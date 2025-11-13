Italia, Tonali: "Partita andava sbloccata prima, bella reazione nel finale"

"La partita di oggi era difficile. Sapevano che eravamo più forti qualitativamente ma che era una gara importante. La vittoria nel finale ci dà tanto, è benzina che dobbiamo mettere dentro per il percorso futuro. Gattuso ci sta aiutando tanto e stiamo lavorando nel modo giusto. E' questa la base per costruire il nostro castello. Dobbiamo essere spugne e prendere tutto quel che ci dà lo staff e il mister". Così il centrocampista azzurro Sandro Tonali, a Raisport, dopo la vittoria per 2-0 sulla Moldova. "Dovevamo trovare prima il gol, perché abbiamo giocatori forti nonostante i tanti cambi. Non dobbiamo trovare scuse, ma ho visto comunque la reazione e l'orgoglio della squadra. Andava sbloccata prima, più il tempo passava e più diventava difficile segnare. Ma avevamo voglia di tornare a casa con i tre punti", ha aggiunto. I cori di contestazione da parte dello spicchio di tifosi azzurri: "Non ci fai caso e non dai attenzione per via dell'adrenalina. È difficile sentire una voce esterna, ma siamo professionisti, se troviamo uno stadio di 100.000 che ci viene contro dobbiamo dare il 100% e giocare per vincere".