Calcio

Italia, Tonali: "Partita andava sbloccata prima, bella reazione nel finale"

13 Nov 2025 - 23:13

"La partita di oggi era difficile. Sapevano che eravamo più forti qualitativamente ma che era una gara importante. La vittoria nel finale ci dà tanto, è benzina che dobbiamo mettere dentro per il percorso futuro. Gattuso ci sta aiutando tanto e stiamo lavorando nel modo giusto. E' questa la base per costruire il nostro castello. Dobbiamo essere spugne e prendere tutto quel che ci dà lo staff e il mister". Così il centrocampista azzurro Sandro Tonali, a Raisport, dopo la vittoria per 2-0 sulla Moldova. "Dovevamo trovare prima il gol, perché abbiamo giocatori forti nonostante i tanti cambi. Non dobbiamo trovare scuse, ma ho visto comunque la reazione e l'orgoglio della squadra. Andava sbloccata prima, più il tempo passava e più diventava difficile segnare. Ma avevamo voglia di tornare a casa con i tre punti", ha aggiunto. I cori di contestazione da parte dello spicchio di tifosi azzurri: "Non ci fai caso e non dai attenzione per via dell'adrenalina. È difficile sentire una voce esterna, ma siamo professionisti, se troviamo uno stadio di 100.000 che ci viene contro dobbiamo dare il 100% e giocare per vincere". 

