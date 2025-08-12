Logo SportMediaset
Calcio

Italia, Spalletti: "Gattuso convocherà i giocatori che ho convocato io"

12 Ago 2025 - 10:22

"Purtroppo, quanto è accaduto non mi passa. Sono un uomo che fa le cose in base ai sentimenti non all'interesse. Con la Nazionale ho provato la sensazione di essere in paradiso, ma non sono riuscito a dare niente. Sono dispiaciuto di aver deluso le aspettative. Mi prendo tutte le responsabilità. Avevo scelto io i calciatori, la Federazione mi ha sostenuto. Sono dispiaciuto per i tifosi. Non ho contribuito alla crescita della Nazionale. Nulla mi scivola addosso, tutto mi consuma". A parlare è Luciano Spalletti, ex Ct della Nazionale italiana di calcio, ospite d'eccezione di "#nonsolomercato", trasmissione firmata da Rai Sport. "Faccio un grande in bocca al lupo a Gattuso. Credo che convocherà quelli che ho convocato io. Ora sono tranquillo, penso ad altro".

