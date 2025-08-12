Da CFK Africa Community Champions Awards anche a Kibera Soccer WomenFC

Philip Evayo è un ispiratore ambientalista e leader della comunità che promuove l'impatto a Kibera attraverso l'azione e l'advocacy. Come co-fondatore di Utu na Haki CBO, Philip ha guidato campagne di pulizia trasformative, campagne di piantumazione di alberi e iniziative di gestione dei rifiuti, trasformando spazi pubblici trascurati come il mercato di Makina in ambienti puliti e fruibili. La sua leadership ha mobilitato centinaia di giovani, ispirandoli a essere orgogliosi di ciò che li circonda e a rifiutare comportamenti dannosi. L'impegno di Philip per la giustizia, la sostenibilità e l'emancipazione dei giovani è ineguagliabile. Con integrità e passione, continua a dimostrare che la leadership dal basso può creare un cambiamento duraturo e una Kibera più pulita e sana per tutti.