Figc: all'arbitro sloveno Vincic il Premio 'Giulio Campanati' come miglior arbitro del Mondiale 2026

Prima dell'inizio della sfida di UEFA Nations League tra Italia e Francia, allo stadio Giuseppe Meazza l'arbitro sloveno Slavko Vincic ha ricevuto il Premio Internazionale 'Giulio Campanati' come miglior direttore di gara del Mondiale 2026. Giunto alla settima edizione, il premio istituito dall'Associazione 'Amici di Giulio Campanati' insieme alla Sezione Aia 'Meazza-Campanati' di Milano, con il patrocinio della Figc e della Gazzetta dello Sport, è stato consegnato a Vincic dal commissario straordinario della Federcalcio, Giovanni Malagò, dal presidente dell'Aia, Francesco Massini, dal presidente dell'Aia Milano, Jacopo Ceccarelli, e dal presidente dell'Associazione 'Amici di Giulio Campanati', Giorgio Campanati. Classe 1979, Vincic aveva già diretto nel 2022 la finale di Europa League Eintracht Francoforte-Glasgow Rangers e nel 2024 la finale di Champions tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Dopo aver arbitrato due partite nelle fasi a gironi e il sedicesimo di finale Messico-Ecuador, si è distinto per aver diretto la finale della Coppa del Mondo Spagna-Argentina.