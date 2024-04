L'Italia avrà cinque squadre nella Champions League 2024/25: ufficiale

L' Italia ha già la certezza aritmetica della quinta squadra qualificata alla prossima Champions League 2024/25 : il passaggio del turno dell' Atalanta , che ha eliminato il Liverpool dall'Europa League, e quello della Fiorentina , che è approdata in semifinale di Conference League, oltre alla contemporanea eliminazione del West Ham hanno sancito matematicamente che la nostra lega rientrerà tra le prime due del ranking Uefa 2023/24. Nel computo va inserita anche la qualificazione della Roma sul Milan anche se il relativo punteggio era già stato di fatto calcolato visto che comunque una squadra italiana sarebbe passata in semifinale.

Con Atalanta, Roma e Fiorentina ancora in corsa sui due fronti, né Inghilterra né Francia possono recuperare abbastanza punti sull'Italia che quindi chiuderà al primo o al secondo posto del ranking.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO AL 18 APRILE 2024

Italia: 19.429 punti

Germania: 17.642 punti

Inghilterra: 17.250 punti

Francia: 15.583 punti

Spagna: 15.312 punti

ITALIA, SEI SQUADRE IN CHAMPIONS? I CALCOLI

L'Italia dunque porterà la prossima stagione otto squadre nelle coppe europee: cinque in Champions League (le prime cinque di Serie A), due in Europa League (la sesta classificata e la vincente della Coppa Italia, che se sarà già qualificata in Europa League cederà il pass alla settima di campionato) e una in Conference League (la settima o l'ottava). C'è anche la possibilità che di queste otto siano addirittura sei quelle in Champions: succederebbe se Roma o Atalanta vincessero l'Europa League e non arrivassero tra le prime cinque del nostro campionato.