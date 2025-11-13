Italia, Mancini: "Questa maglia è bellissima, il gruppo è unito"

"Sapevamo di trovare una squadra chiusa. Dal mio punto di vista nel primo tempo non siamo stati bravi a sbloccarla, e in questi casi più passa il tempo e più diventa difficile. Le nostre occasioni le abbiamo avute, se l'avessimo sbloccata prima sarebbero potuti uscire più gol". Così a Raisport, il difensore Gianluca Mancini, autore del primo gol nella gara vinta 2-0 contro la Moldova. "A inizio partita ho preso la cosiddetta vecchietta, ma questa maglia è bellissima e per uscire mi devono togliere una gamba. Il gruppo è unito, oggi abbiamo cambiato tantissimi calciatori e penso che tutti abbiano risposto presente: questa è la base per arrivare ai grandi successi", ha aggiunto. "Gli insulti dei tifosi non ci hanno fatto piacere, ma dobbiamo pensar al campo per far meglio e trasformare i fischi in applausi", ha concluso.