Germania-Italia Legends: ecco i convocati

Italia-Germania è la partita infinita e il prossimo lunedì, a Furth, andrà in scena l'ennesimo capitolo di una rivalità storica: un nostalgico 'revival' tra le Legends di entrambe le squadre. Per il match in programma allo Sportpark Ronhof alle ore 18, sono stati ufficializzati i convocati delle due nazionali.

Germania-Italia Legends: i convocati azzurri Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte