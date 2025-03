Italia-Germania, 4000 giovani sugli spalti nel segno del tifo corretto

Italia-Germania è stata una festa per 60mila tifosi, e la sconfitta della Nazionale non ha rovinato la meravigliosa atmosfera di San Siro, né cancellato le emozioni di oltre 4.000 tra bambini e bambine delle società del territorio, che hanno avuto la possibilità di 'Vivere l'Azzurro' e di supportare la squadra organizzando un tifo corretto con il supporto dello staff del Settore Giovanile e Scolastico. L'andata dei quarti di finale di Nations League è stata un'ulteriore occasione di promuovere un'attività educativa con i settori giovanili e le scuole calcio locali, tutto nel segno di un tifo positivo, a favore e non contrario. Un messaggio, questo, che il Settore Giovanile e Scolastico della Figc rivolge non solo ai giovani calciatori e alle giovani calciatrici, ma anche a tecnici e dirigenti, sostenendo comportamenti virtuosi. Per l'occasione è stata organizzata anche una conference call con tutte le oltre 120 società che hanno aderito all'iniziativa e i loro dirigenti responsabili, per condividere consapevolmente il ruolo degli adulti in questo percorso educativo e prendere coscienza della funzione educativa che ciascun adulto ricopre.